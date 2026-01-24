Napoli quanti problemi dall’infermiera | Conte ha preso una decisione

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus a Torino in un momento difficile, con numerosi infortuni e assenze importanti. Antonio Conte dovrà gestire una rosa ridotta, senza nove giocatori tra infortuni e partenze di mercato. La partita si presenta come un banco di prova per il team, che dovrà affrontare le sfide con risorse limitate e grande concentrazione.

Il Napoli si presenta alla delicata trasferta di Torino contro la Juventus in condizioni di vera emergenza: Antonio Conte deve fare a meno di ben nove elementi tra infortuni pesanti e partenze legate al mercato. Il tecnico azzurro è costretto a confermare gran parte dell’undici visto in Champions contro il Copenaghen, con più ragazzi della Primavera allertati a causa di una panchina cortissima. Napoli, è emergenza totale: nove assenti tra campo e mercato. Con l’infermeria piena e gli addii di Lang e Lucca, la rosa degli azzurri è più corta che mai. Gli indisponibili non si contano: Meret in porta, Rrahmani in difesa, Anguissa, Gilmour e De Bruyne a centrocampo, Politano, De Bruyne e Neres in attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

