Il Napoli piomba su Rios del Benfica

Il Napoli sta osservando da vicino il centrocampista del Benfica, Richard Rios. La squadra italiana ha manifestato interesse per il calciatore, che attualmente gioca nel club portoghese. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il club partenopeo continua a monitorare la situazione e a valutare eventuali sviluppi. Rios, che ha 21 anni, è considerato uno dei talenti emergenti nel suo ruolo.

Il Napoli segue con particolare attenzione il centrocampista Richard Rios del Benfica. “Al Napoli piace Richard Rios, centrocampista del Benfica: primi contatti esplorativi con il club portoghese per capire la fattibilità”. Napoli, riflessioni sul riscatto di Elmas. Potrebbe salutare a fine stagione Jovanotti ed Eros concerto al San Paolo: insieme come 21 anni fa. Ma manchi tu Pino Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli piomba su Rios del Benfica Di Marzio: «Napoli su Ríos: è tra i primi nomi per il centrocampo»Di Marzio: «Napoli su Ríos: è tra i primi nomi per il centrocampo»"> Il Napoli guarda avanti, tra sogni scudetto e strategie di mercato. Il Napoli piomba su Zaccagni, pronto l’assalto per l’estate | CMIl Napoli ha messo nel mirino Mattia Zaccagni in vista della prossima stagione con gli azzurri intenzionati a rinforzare il proprio reparto avanzato. Napoli, primi contatti esplorativi per Richard Rios del BenficaIl direttore sportivo Giovanni Manna ha iniziato a lavorare per rinforzare il centrocampo e il primo obiettivo è Richard Rios del Benfica. Per il colombiano, che la scorsa estate era seguito dalla ... sport.sky.it Rios ancora in orbita Serie A? Il Napoli avvia i contatti col BenficaLa scorsa estate la lunghissima telenovela con la Roma, culminata con il trasferimento del centrocampista al Benfica. Ma l'esperienza in Portogallo potrebbe essere già finita ... ilromanista.eu