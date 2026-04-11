Napoli i bookmaker scommettono sui possibili allenatori per la panchina

A Napoli, i bookmaker stanno puntando su diverse opzioni per la prossima guida tecnica della squadra. Le quote cambiano di giorno in giorno mentre si fanno ipotesi sui possibili allenatori. La situazione sembra in evoluzione, con nomi che vengono menzionati frequentemente nei pronostici. La società non ha ancora deciso ufficialmente il nuovo allenatore, lasciando aperta la discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

"> Primavera di cambiamenti nel calcio italiano. Le ultime giornate di campionato si stanno rivelando un periodo cruciale per molte panchine in Italia. Con la stagione che volge al termine, le squadre stanno valutando i risultati e le possibili rivoluzioni tecniche. Il Napoli, in particolare, è al centro di diverse speculazioni, mentre il rush finale del campionato promette emozioni e sorprese. Negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicati i rumors riguardanti i potenziali cambi di allenatore e le strategie future dei club. Napoli in piena corsa per il titolo. Il Napoli, dopo una striscia impressionante di cinque vittorie consecutive, si trova a -7 punti dall’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, i bookmaker scommettono sui possibili allenatori per la panchina I quattro allenatori contattati Pisa per la panchina: ecco i nomi a sorpresail pisa è in una fase di definizione tecnica dopo l’esonero di gilardino, con hiljemark al timone in attesa di una sistemazione definitiva. Pisa, Corrado fa questa rivelazione: «Avevamo contattato questi quattro allenatori». Nomi a sorpresa per la panchina dei toscaniGoretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. Temi più discussi: Italia, dopo la delusione Mondiale i bookmaker scommettono sul ritorno di Conte; Caso Lukaku, Conte isola il Napoli e pensa al Milan; Panchina della Nazionale, scatto di Antonio Conte; Napoli, i bookmaker scommettono sui possibili allenatori per la panchina. Napoli, i bookmaker scommettono sui possibili allenatori per la panchinaAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato di essere aperto a nuove idee, in particolare se si presentasse l’opportunità di avere un tecnico di spessore come Antonio Conte. Il mister ... napolipiu.com Calciomercato Juventus, colpo in arrivo dal Napoli? Cosa indicano le quote dei bookmakerScopri le ultime notizie sul calciomercato della Juventus e il possibile colpo dal Napoli. Analisi delle quote dei bookmaker su questa ipotesi di trattativa. calciomercato.com L’ex capitano del Napoli cambia squadra: è fatta https://tinyurl.com/3ukzx986 - facebook.com facebook Lotta Scudetto, l'analisi di #Collovati: "Per il Napoli resta un sogno, ma l'Inter deve proprio suicidarsi per perderlo" x.com