Pisa Corrado fa questa rivelazione | Avevamo contattato questi quattro allenatori Nomi a sorpresa per la panchina dei toscani

Giovanni Corrado rivela che il Pisa aveva già contattato quattro allenatori prima di scegliere Hiljemark. La scelta del tecnico svedese arriva dopo l’esonero di Gilardino, ma la dirigenza biancazzurra aveva già sondato altre opzioni, nomi a sorpresa che ora fanno discutere i tifosi.

Gilardino esonerato dal Pisa! Decisione presa, salta la panchina dei toscani. Manca solo l’ufficialità

Questa mattina il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino.

Gilardino esonerato dal Pisa! Decisione presa, salta la panchina dei toscani. Ora è anche ufficiale

La notizia è ufficiale: Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa.

