Pisa Corrado fa questa rivelazione | Avevamo contattato questi quattro allenatori Nomi a sorpresa per la panchina dei toscani

Giovanni Corrado rivela che il Pisa aveva già contattato quattro allenatori prima di scegliere Hiljemark. La scelta del tecnico svedese arriva dopo l’esonero di Gilardino, ma la dirigenza biancazzurra aveva già sondato altre opzioni, nomi a sorpresa che ora fanno discutere i tifosi.

