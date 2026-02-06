I quattro allenatori contattati Pisa per la panchina | ecco i nomi a sorpresa

Il Pisa sta cercando il nuovo allenatore dopo aver esonerato Gilardino. La società ha contattato quattro allenatori, tra cui alcuni nomi a sorpresa. Nel frattempo, Hiljemark prende in mano la squadra in attesa di una decisione definitiva. La situazione resta aperta e le prossime ore saranno decisive per capire quale strada prenderà il club.

il pisa è in una fase di definizione tecnica dopo l’esonero di gilardino, con hiljemark al timone in attesa di una sistemazione definitiva. una discussione pubblicata da sky calcio unplugged mette in evidenza i criteri e le suggestioni della dirigenza, orientati a profili con esperienza italiana, pragmatismo e adattabilità al contesto di serie b e alle necessità della squadra. nel corso delle valutazioni estive sono emerse diverse opportunità, principalmente di profilo straniero. martín demichelis è stato contattato come possibile alternativa, ritenuta interessante per le sue esperienze internazionali, tra monte rrey e derby plate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Giovanni Corrado rivela che il Pisa aveva già contattato quattro allenatori prima di scegliere Hiljemark.

Il Pisa ha deciso di cambiare guida tecnica e ha scelto un nuovo allenatore.

