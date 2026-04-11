Il presidente del Napoli è stato intervistato dalla Cbs durante la presentazione del film “Ag4in” a Los Angeles, in occasione del quarto scudetto vinto dalla squadra. Durante l’intervista, ha commentato l’atteggiamento di un calciatore, paragonandolo a quello di un attore. La conversazione si è concentrata sui successi recenti del club e sulla presenza della squadra nel panorama internazionale.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato intervistato dalla Cbs in occasione della presentazione del film “Ag4in” a Los Angeles, sul quarto scudetto conquistato dagli azzurri. Il patron del Napoli ha parlato di Scott McTominay, arrivato in Italia nell’estate 2024 e tra i calciatori più decisivi per lo scudetto. Le parole di De Laurentiis. McTominay ha fatto qualcosa di incredibile in Italia: quando lo avete acquistato, credevate potesse farcela? “ Scott credo sia un uomo scozzese. Lui è come un attore: elegante, serio, un amico, un bravo ragazzo. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio, ma Scott ha davvero una personalità pazzesca “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “McTominay è come un attore”

McTominay: De Laurentiis svela come ha conquistato davvero il NapoliScott McTominay ha conquistato De Laurentiis e il Napoli con una personalità che il presidente descrive come rara nel calcio moderno.

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De Laurentiis: McTominay è come un attoreIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del film Ag4in a Los Angeles, ha parlato di McTominay. ilnapolista.it

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