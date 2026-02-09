Da Napoli non filtra ancora nulla di ufficiale, ma l’aria si fa tesa. Le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina azzurra si fanno più insistenti, e i tifosi si chiedono se il tecnico continuerà a guidare la squadra anche la prossima stagione. Intanto, si parla di richieste da parte di Conte per rimanere, ma ancora niente di certo. La società e l’allenatore sono al lavoro per chiarire il loro futuro, mentre l’incertezza cresce tra i supporter.

In casa Napoli comincia a crescere anche una leggera apprensione per quello che sarà il futuro di Antonio Conte. Il tecnico azzurro non ha ancora lanciato chiari messaggio, ma spesso ha parlato di sedersi con la società per fare una valutazione sul lavoro svolto. Sin da suo arrivo sono cambiate tante cose: oltre i successi, ora si sta andando anche verso una società sempre più internazionale. Conte verso la permanenza: “Possibile proseguo, ma ci sono richieste”. Come affermato dall’edizione odierna di Repubblica, Conte e De Laurentiis vanno dritti verso la terza stagione insieme. Però, dovranno esserci dei cambiamenti: “Conte non aveva di meglio e De Laurentiis ha ritrovato pace e tempo per stadio e centro sportivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte e De Laurentiis ancora insieme? Ci sono delle richieste per la permanenza!

Approfondimenti su Conte De Laurentiis

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Conte De Laurentiis

Argomenti discussi: Dovranno decidere lui e De Laurentiis. Ma servirà una squadra più giovane. Manna, rimasto nel tritacarne, con poca autonomia, avrà i poteri per dimostrare visione e valore?; Il Napoli fa quadrato: De Laurentiis e Conte ripartono. Sabato la Fiorentina, rebus McTominay; De Laurentiis-Conte, scelta la linea di silenzio a oltranza: la strategia – Rep; De Laurentiis punta su Conte, conferma e rinnovo. La prima risposta del mister.

Conte insisteva per Lucca, De Laurentiis ha svegliato Pozzo all'alba, il retroscenaEmerge un retroscena interessante sull'acquisto da parte del Napoli di Lorenzo Lucca, attaccante poi bocciato da Antonio Conte. areanapoli.it

Repbblica: ADL e Conte verso il terzo sì, ma la società deve essere ripensataDe Laurentiis e Conte verso il terzo sì ma la società deve essere ripensata. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul futuro del tecnico del Napoli: l ... tuttonapoli.net

Club e De Laurentiis non hanno detto nulla contro il divieto di trasferte fino a fine anno e di fatto Conte ha eliminato la conferenza della vigilia. facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano all’enorme dolore della famiglia e del Club viola per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso. x.com