Napoli- Chiaiano | controlli a tappeto nelle zona limitrofe alle reti di trasporto Carabinieri denunciano 3 le persone

Nella zona di Chiaiano, nei pressi delle reti di trasporto, i Carabinieri hanno effettuato controlli approfonditi. Durante le operazioni, sono state identificate tre persone e successivamente denunciate. In particolare, negli automezzi controllati sono stati trovati attrezzi che potrebbero essere utilizzati per furti di veicoli. L’attività si inserisce in un’azione più ampia di vigilanza sul territorio.

Controlli dei Carabinieri a Chiaiano: tre uomini denunciati dopo il ritrovamento in auto di attrezzi ritenuti idonei a furti d’auto.. Servizio di controllo straordinario del territorio per i carabinieri della stazione di Napoli Marianella. Al setaccio tutte le aree limitrofe alle reti di trasporto della periferia partenopea. Chiaiano. I militari pattugliano la zona della metropolitana quando vedono una macchina aggirarsi nei pressi di un parcheggio limitrofo. La fermano. A bordo tre uomini: un 50enne, un 42enne e un 60enne. I carabinieri vogliono capirci di più, parte il controllo. All’interno dell’auto un giraviti e un chiavino esagonale. Sono oggetti utilizzati per i furti di auto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli- Chiaiano: controlli a tappeto nelle zona limitrofe alle reti di trasporto. Carabinieri denunciano 3 le persone Napoli: Controlli a tappeto nel quartiere Pianura. Carabinieri denunciano 7 personeNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Napoli: controlli a tappeto nella zona est della città. Carabinieri sequestrano 35 proiettili e 66 dosi di drogaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.