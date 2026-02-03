Napoli | Controlli a tappeto nel quartiere Pianura Carabinieri denunciano 7 persone

I carabinieri di Napoli hanno effettuato un’operazione a tappeto nel quartiere di Pianura. Durante i controlli, hanno denunciato sette persone e verificato numerose attività commerciali e strade del quartiere. L’intervento è stato deciso per garantire maggiore sicurezza e contrastare eventuali comportamenti illeciti. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la zona nei prossimi giorni.

Maxi operazione dei carabinieri tra controlli, denunce e sanzioni: setacciate strade e attività commerciali.. 115 persone controllate: 71 sono pregiudicate. Questa l’estrema sintesi dei controlli effettuati nel quartiere Pianura in serata e fino a notte fonda da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli che, insieme ai motociclisti del nucleo radiomobile e al nucleo cinofili, hanno setacciato le strade e i locali della zona. Saranno 7 le persone denunciate. I primi sono due 21enni della zona già noti alle forze dell’ordine. Sono in sella a uno scooter quando non si fermano all’Alt dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Approfondimenti su Napoli Pianura

In seguito ai controlli a Pianura, sono state identificate 71 persone e denunciate tre per guida senza patente.

Ultime notizie su Napoli Pianura

