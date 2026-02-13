Giovedì pomeriggio, un uomo arrestato per spaccio a Bolzano ha reagito con insulti e aggressioni quando è stato fermato dalla polizia, che stava effettuando controlli nella zona Don Bosco. L’episodio ha portato anche alla sua immediata espulsione dal territorio italiano. Durante l’intervento, gli agenti hanno sequestrato droga e denunciato due persone per vari reati. È il risultato di un’operazione mirata a combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere.

Un arresto, due denunce e il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bolzano per contrastare lo spaccio di droga. L’intervento, scaturito da segnalazioni di cittadini, è stato eseguito nella serata dell’11 febbraio nella zona Don Bosco dove sono stati fermati tre cittadini stranieri, uno dei quali espulso dal territorio nazionale. Operazione contro lo spaccio a Bolzano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che alcuni residenti avevano segnalato movimenti sospetti nella zona Don Bosco di Bolzano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato per spaccio a Bolzano insulta e aggredisce gli agenti intervenuti, disposta l'espulsione

Approfondimenti su arrestato spaccio

Un uomo di 26 anni è stato arrestato alla stazione di Verona Porta Nuova per aver opposto resistenza e aggredito gli agenti intervenuti.

Questa mattina a Lecce, un minore ha aggredito gli agenti intervenuti sul posto.

Ultime notizie su arrestato spaccio

Argomenti discussi: Sette arresti per spaccio tra la Zisa e il centro: sequestrato oltre mezzo chilo tra coca, crack e hashish; Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese: due arresti | VIDEO; C'è una lite in strada, venite, chiama la polizia ma arrestano lui: trovato con la droga; Blitz antidroga a Cagliari: quattro arresti per spaccio, sequestrati cocaina, hashish e marijuana.

Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneIl 44enne Emilio Finizio, noto come Malcarne, fermato a Milano con droga e contanti. Nel 2019 aveva patteggiato per accoltellamento ... ilfattoquotidiano.it

Arrestato per droga a Milano il rapper Malacarne(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, è stato arrestato ieri dalla Polizia per spaccio di droga a Milano. notizie.tiscali.it

Espulso cittadino albanese arrestato il 9 febbraio. Il cittadino albanese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata del 9 febbraio 2026, è stato espulso, a seguito di udienza di convalida tenuta dinanzi al Giudice di Pace di Piacenza, ed accom - facebook.com facebook