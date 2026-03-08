Simon Laengenfelder ha vinto Gara-1 del GP d’Argentina di MX2, il primo appuntamento della stagione 2026. Il pilota tedesco su KTM ha conquistato la posizione di testa, mentre Valerio Lata si è classificato ottavo nella stessa gara. La gara si è svolta su un circuito in Argentina, segnando l’inizio del campionato mondiale di motocross MX2.

Simon Laengenfelder riparte da dove aveva lasciato nella scorsa stagione, ovvero dalla vittoria. Il tedesco della KTM, infatti, si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Argentina, appuntamento d’esordio del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Bariloche Simon Laengenfelder (KTM) ha gestito la gara nel migliore dei modi, facendo la differenza soprattutto nelle fasi conclusive di questa Gara-1. Il campione del mondo in carica ha preceduto il belga Sacha Coenen (KTM) per 4.4 secondi, mentre al terzo posto si è classificato lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 13.5. Quarta posizione per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 16.9, quinta per il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Motocross, Simon Laengenfelder fa sua Gara-1 del GP d'Argentina di MX2. Ottavo Valerio Lata

