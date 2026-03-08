Motocross Simon Laengenfelder vince anche Gara-2 e fa suo il GP d’Argentina di MX2

Simon Laengenfelder ha vinto anche Gara-2 del Gran Premio di Argentina nel campionato mondiale MXGP 2026. Il pilota ha conquistato la vittoria complessiva nell’appuntamento di apertura del torneo. La gara si è svolta con un percorso caratterizzato da condizioni variabili e numerosi sorpassi, con Laengenfelder che ha mantenuto un ritmo costante durante tutto l’evento.

Un impeccabile Simon Laengenfelder si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Argentina, e ha messo le mani sull'appuntamento d'esordio del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Bariloche il pilota tedesco, dopo aver dominato la prima manche, ha fatto il bis nella seconda, questa volta in rimonta, con il sorpasso decisivo su Liam Everts a 10 minuti dalla conclusione. Con questo risultato la classifica del Mondiale MX2, dopo il primo round, vede al comando il campione in carica Simon Laengenfelder con 50 punti contro i 47 di Guillame Farres ed i 43 di Camden McLellan. Il pilota tedesco della KTM ha centrato il successo con un margine di vantaggio di 3.