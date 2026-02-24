Verona | la fotografia che sfida i confini dell’arte

Una mostra fotografica a Verona nasce per mettere in discussione i limiti tradizionali dell’arte visiva. La scelta di mostrare immagini che combinano tecniche tradizionali e innovative punta a coinvolgere un pubblico sempre più interessato alle nuove forme di espressione. L’evento, previsto per martedì 27 febbraio 2026, alle 21, nella Sala Civica San Giacomo, attira appassionati e curiosi pronti a scoprire come le fotografie possano superare i canoni classici.

Verona si prepara a esplorare i confini dell’arte fotografica Martedì 27 febbraio 2026, alle 21, la Sala Civica San Giacomo di Verona ospiterà un evento dedicato alla fotografia come arte contemporanea. L’incontro, organizzato dall’APS Circolo Fotografico Veronese BFI, metterà al centro il valore espressivo e concettuale della fotografia, andando oltre la semplice tecnica. Enrico Patacca guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le sfumature della fotografia odierna, esplorando come ogni scatto possa veicolare pensieri, critiche sociali o riflessioni personali. L’evento gratuito si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti culturali a Verona, dimostrando ancora una volta la vivacità della città in questo ambito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

