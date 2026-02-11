Arte fuori dalle sbarre La fermata M4 Sforza Policlinico avrà due murales realizzati dai detenuti di Opera

A Milano, i muri della fermata M4 Sforza Policlinico si colorano di nuovi murales. Sono stati dipinti dai detenuti di Opera, portando arte e speranza direttamente in città. La realizzazione rientra nel progetto “M4 linea d'arte” firmato dalla Grande Brera, che mira a coinvolgere la comunità e trasformare un’area spesso trascurata. Ora, chi passa di lì può ammirare opere fatte di testa e cuore, un modo per unire inclusione sociale e street art.

Milano, 11 febbraio 2026 – Come si può unire inclusione sociale, innovazione estetica e rigenerazione urbana in un progetto che sia sotto gli occhi di tutti? Un'idea può essere "M4 linea d'arte", presentato da la Grande Brera. Un intervento di arte pubblica frutto della collaborazione nell'ambito del Progetto Inclusione fra Artàmica Aps e la Pinacoteca di Brera. Il progetto, sottoscritto in collaborazione con Casa di Reclusione di Milano-Opera, trasformerà la fermata M4 Sforza-Policlinico in un luogo simbolico di dialogo tra arte, architettura e comunità. Metro 4 . Metropolitana 4 ha scelto fin dall'inizio di essere parte attiva di questa iniziativa.

