In Sardegna, si sono verificati scontri all’interno della maggioranza di centrosistra che sostiene la governatrice Alessandra Todde. Giuseppe Conte, durante una serie di comizi per il No al referendum, ha criticato il Partito Democratico. Nel frattempo, la leader grillina si trova a gestire alcune tensioni emerse nel consiglio regionale. L’attenzione rimane puntata sui movimenti politici nella regione.

Giuseppe Conte vola in Sardegna e, tra un comizio e l’altro per il No al referendum, ne approfitta per blindare la maggioranza di centrosinistra che governa la Regione, sotto la guida della grillina Alessandra Todde, alle prese con alcune tensioni in consiglio regionale. «Una possibile alternativa non la vedo proprio» taglia corto il leader M5S, cercando così di mettere una pietra tombale sugli attriti nella maggioranza del campo largo che governa la Regione. «Se c’è qualche fibrillazione deve assolutamente rientrare perché tutte le forze politiche, tutti gli esponenti, tutti gli eletti devono comprendere che questa è una grande occasione non per il singolo partito ma per la Sardegna» ha dichiarato Conte ieri a Sassari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sardegna, lite a sinistra su Todde. E Conte attacca il Pd

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