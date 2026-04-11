Nel comune di Lucca, i ricavi derivanti dalle multe hanno superato i quattro milioni di euro, attestandosi a circa 4,2 milioni. La somma totale è stata distribuita tra i cittadini, considerando circa 50 euro a persona. La cifra totale delle sanzioni è stata comunicata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui singoli casi o sui criteri di applicazione.

I proventi delle multe elevate nel comune di Lucca, si sono fermati al di sotto dei 4.2 milioni di euro, per esattezza a 4.168.092 euro. Il dato, elaborato dal sito Facile.it è quello che emerge dal “Siope”, il sistema informativo operazioni enti pubblici, ed è relativo a multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada per l’annualità 2025. Partiamo dal dato nazionale che vede un aumento cospicuo delle entrate da infrazioni, riguardante le multe elevate nei comuni italiani: dal 2022 al 2025, si è passati a un incremento del 23% con Firenze che rientra nella “Top ten” delle città italiane con 73 milioni di multe nello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multe sopra i 4 milioni. Paghiamo 50 euro a testa

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Multe sopra i 4 milioni. Paghiamo 50 euro a testaIndagine del sito facile.it che analizza le sanzioni elevate a carico degli automobilisti per le violazioni delle norme del Codice della Strada. lanazione.it

Multe, in 3 anni aumentati gli incassi del 23%Multe, i comuni incassano 1,77 miliardi in sanzioni nel 2025. Milano e Roma guidano la classifica mentre Firenze segna il record pro capite. motori.quotidiano.net

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