Abbandono di rifiuti nel 2025 37mila controlli e 2mila multe

L’abbandono di rifiuti resta un problema serio a Venezia. Nel 2025, gli ispettori di Veritas hanno svolto circa 37.000 controlli e comminato oltre 2.000 multe. La situazione si conferma difficile, con continui abbandoni di sacchi e rifiuti in strada, nonostante gli sforzi per contrastarli.

L'abbandono di rifiuti continua a essere un tema gravoso nel comune di Venezia. Veritas, la società che gestisce i servizi ambientali, comunica che nel 2025 gli ispettori ambientali hanno effettuato, nel solo territorio comunale veneziano, 36.922 controlli contro l'abbandono e l'errato.

