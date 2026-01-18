Mateta alla Juventus i bianconeri in pressing sul Crystal Palace Il punto di Pedullà sulla trattativa

La Juventus continua a monitorare con attenzione l’attaccante Mateta del Crystal Palace, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di Pedullà, la trattativa tra le parti è in fase di sviluppo. La società bianconera mantiene un approccio riservato, valutando tutte le opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Mateta alla Juventus, l’attaccante resta il primo obiettivo per il reparto offensivo del club bianconero. Ecco cosa manca per la chiusura. Il calciomercato invernale sta entrando in una fase di ebollizione, con i riflettori puntati su una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della Serie A. Le ultime indiscrezioni confermano un’accelerazione decisiva per portare Mateta alla Juventus, un’operazione che ha subito una svolta repentina nelle scorse ore. Come riferito da Alfredo Pedullà Le basi della trattativa sono ormai solide e i dubbi sembrano essere stati spazzati via dai fatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta Juventus, pronta l’offerta: la strategia dei bianconeri per il colpo dal Crystal Palace

La Juventus si prepara a rafforzare il reparto offensivo con l'acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. La società sta valutando le modalità di un trasferimento che possa rispondere alle esigenze tecniche della squadra, in vista delle prossime partite. La strategia dei bianconeri si concentra su un intervento mirato, con l’obiettivo di integrare rapidamente il nuovo giocatore nel progetto sportivo.

Mateta Juventus, pronta l’offerta per il Crystal Palace: cifre, formula e dettagli della proposta studiata dai bianconeri

La Juventus ha formulato un'offerta al Crystal Palace per l'acquisto di Mateta. La proposta prevede un prestito oneroso con obbligo di acquisto condizionato alla qualificazione europea dei bianconeri. Di seguito, i dettagli delle cifre e della formula proposta, che riflettono l’interesse della società nel rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

La #Juventus accelera per rinforzare l'attacco: l'obiettivo numero uno per il reparto avanzato è Jean-Philippe #Mateta Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero sarebbe pronto a presentare un'offerta ufficiale da 30 milioni di euro per convincere i - facebook.com facebook

Philppe #Mateta si avvicina alla #Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Sono già stati concordati i termini personali, un contratto di 4 anni con l'attaccante, che sta spingendo per unirsi alla #Juve! [ @NicoSchira] x.com