Schiava per 25 anni in casa di una madre con 10 figli | ‘Viveva di avanzi lavandosi di nascosto di notte’

Una donna con disabilità, vittima di abusi e privazioni per oltre vent’anni, è stata trovata in condizioni di totale isolamento in Inghilterra. Imprigionata dalla famiglia dal 1996, viveva di avanzi e si lavava di notte per nascondere la sua condizione. Il caso ha suscitato grande attenzione, evidenziando le difficoltà di riconoscere e intervenire in situazioni di maltrattamento domestico prolungato.

