Schiava per 25 anni in casa di una madre con 10 figli | ‘Viveva di avanzi lavandosi di nascosto di notte’

Una donna con disabilità, vittima di abusi e privazioni per oltre vent’anni, è stata trovata in condizioni di totale isolamento in Inghilterra. Imprigionata dalla famiglia dal 1996, viveva di avanzi e si lavava di notte per nascondere la sua condizione. Il caso ha suscitato grande attenzione, evidenziando le difficoltà di riconoscere e intervenire in situazioni di maltrattamento domestico prolungato.

Il processo shock in Inghilterra: una donna con disabilità imprigionata dal 1996, picchiata e cancellata dalla società. Un incubo durato oltre un quarto di secolo, consumato lontano dagli occhi dello Stato e delle istituzioni. Alla Crown Court di Gloucester, nel Regno Unito, è emersa una vicenda definita dal giudice come dal “carattere dickensiano”: una donna con disabilità di apprendimento, oggi quarantenne, è stata tenuta prigioniera per 25 anni, costretta a lavorare come schiava domestica da Amanda “Mandy” Wixon, 56 anni, madre di dieci figli. La donna, identificata solo con l’iniziale K per motivi di tutela, aveva 16 anni quando nel 1996 si trasferì nella casa di Wixon a Tewkesbury, nel Gloucestershire, per quello che doveva essere un semplice fine settimana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

