Lukaku rompe il silenzio | Non volterei mai le spalle al Napoli! Ecco tutta la verità sul mio infortunio – FOTO

Romelu Lukaku ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha dichiarato di non voler abbandonare il Napoli e ha fornito dettagli sul suo infortunio. La comunicazione arriva dopo che sono circolate voci riguardo a possibili divergenze o incertezza sul suo ritorno in squadra. Il calciatore ha condiviso immagini e spiegazioni per chiarire la propria condizione fisica.

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