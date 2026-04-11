Muba presentato in Salaborsa e la protesta degli attivisti con lo striscione | Giù le mani dal Pilastro

Durante un incontro dedicato al Museo dei bambini e delle bambine presso l'Auditorium Biagi di Salaborsa, si sono verificati momenti di tensione quando alcuni attivisti hanno esposto uno striscione con scritto “Giù le mani dal Pilastro”. L'evento si è svolto in un clima di discussione accesa, con la presenza di pubblico e relatori che si sono confrontati sui temi legati alla struttura museale. La protesta ha attirato l'attenzione dei presenti, creando un sottofondo di discussione tra i partecipanti.

Bologna, 11 aprile 2026 - L'atmosfera è calda sin dalle prime battute del convegno sul Museo dei bambini e delle bambine all'Auditorium Biagi di Salaborsa. "Parliamo di Futura", questo il nome dell'incontro dedicato al Muba, "verso spazi e opportunità educative con e per la comunità - dice il Comune -. Un momento di approfondimento e confronto aperto con la cittadinanza, guardando anche a fuori Bologna e ai progetti che hanno ispirato Muba". Fuori Salaborsa lo striscione: “Giù le mani dalla città, giù le mani dal Pilastro”. Intanto, fuori, sotto il Nettuno, è un sabato pieno di turisti, mentre su via Ugo Bassi e Rizzoli le persone invadono la strada, sfruttando i t-days. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muba presentato in Salaborsa e la protesta degli attivisti con lo striscione: “Giù le mani dal Pilastro” Leggi anche: Guerriglia al Pilastro, nuovo blitz degli attivisti al cantiere MuBa: cariche e lacrimogeni della polizia Protesta degli attivisti al Pilastro: "La nostra è una resistenza passiva" / VideoLe polemiche attorno al progetto ‘Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine’ continuano a infiammare il quartiere. Bologna, sabato ad alta tensione sul Muba. In Salaborsa il convegno del Comune. Il comitato: verremo a farci sentirePalazzo d'Accursio prova ad attutire la corrente di proteste attorno al progetto del Museo delle bambine e dei bambini del Pilatro con un incontro insieme a esperti e cittadini. Sergio Spina del comit ... corrieredibologna.corriere.it Muba, oggi il convegno. La SalaBorsa è sold outConoscere e migliorare il progetto del Museo dei bambini e delle bambine al Pilastro. Questo il cuore del convegno pubblico che oggi dalle 11 riempirà la SalaBorsa, che ha registrato un tutto esaurito ... ilrestodelcarlino.it