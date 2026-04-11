Muba presentato in Salaborsa e la protesta degli attivisti con lo striscione | Giù le mani dal Pilastro

Da ilrestodelcarlino.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro dedicato al Museo dei bambini e delle bambine presso l'Auditorium Biagi di Salaborsa, si sono verificati momenti di tensione quando alcuni attivisti hanno esposto uno striscione con scritto “Giù le mani dal Pilastro”. L'evento si è svolto in un clima di discussione accesa, con la presenza di pubblico e relatori che si sono confrontati sui temi legati alla struttura museale. La protesta ha attirato l'attenzione dei presenti, creando un sottofondo di discussione tra i partecipanti.

Bologna, 11 aprile 2026 - L'atmosfera è calda sin dalle prime battute del convegno sul Museo dei bambini e delle bambine all'Auditorium Biagi di Salaborsa. "Parliamo di Futura", questo il nome dell'incontro dedicato al Muba, "verso spazi e opportunità educative con e per la comunità - dice il Comune -. Un momento di approfondimento e confronto aperto con la cittadinanza, guardando anche a fuori Bologna e ai progetti che hanno ispirato Muba". Fuori Salaborsa lo striscione: “Giù le mani dalla città, giù le mani dal Pilastro”. Intanto, fuori, sotto il Nettuno, è un sabato pieno di turisti, mentre su via Ugo Bassi e Rizzoli le persone invadono la strada, sfruttando i t-days. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Muba presentato in Salaborsa e la protesta degli attivisti con lo striscione: “Giù le mani dal Pilastro”

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