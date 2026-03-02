Nel cantiere del MuBa a Bologna, gli attivisti hanno effettuato un nuovo blitz. Dopo aver liberato e rinforzato il sito all’alba, nel pomeriggio sono tornati a intervenire, portando con sé materiale pesante. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni per respingere gli attivisti, che hanno tentato di riorganizzarsi sul posto. L’intervento si è concluso con l’allontanamento degli attivisti dal cantiere.

Bologna, 2 marzo 2026 – Il cantiere del MuBa non ha pace. Dopo essere stato liberato all’alba e rafforzato, con pesanti newjersey di cemento, in serata è stato di nuovo assaltato dagli attivisti, che sono stati respinti con cariche e lacrimogeni. Questa mattina alle 6,30, dopo inutili tentativi di dialogo tra polizia e attivisti del comitato MuBasta, il parco Mitilini, Moneta e Stefanini era stato sgomberato. In mattinata, l’operazione era stata veloce, neppure troppo ‘traumatica’: alla fine, in una ventina di minuti era tutto finito. Lo sgombero all’alba. La polizia era arrivata in forze al Pilastro, in un’alba carica di nebbia: centocinquanta uomini almeno, tra Reparti, Digos e funzionari, con più mezzi, compresi due idranti e due alari, da utilizzare qualora la situazione si fosse scaldata troppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerriglia al Pilastro, nuovo blitz degli attivisti al cantiere MuBa: cariche e lacrimogeni della polizia

Gli attivisti riattaccano il cantiere Muba al Pilastro: lacrimogeni e tensione con la polizia. Il videoGli agenti avevano liberato l'area verde occupata dove dovrebbe sorgere il Museo dei bambini, ma i manifestanti sono tornati per riprenderne possesso...

Cantiere devastato al MuBa: la polizia stringe il cerchio sui protagonistiProcedono a pieno ritmo le indagini sul cantiere del Museo dei Bambini occupato dagli attivisti del comitato Mubasta, le barriere abbattute e il...