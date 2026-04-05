Moviola Pisa Torino l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Zufferli | ecco cosa è successo

Da calcionews24.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Pisa e Torino, valida per la 31ª giornata di Serie A, il direttore di gara Zufferli ha dovuto prendere decisioni su alcuni episodi controversi. In particolare, l’attenzione si è concentrata su un'azione in area di rigore e su un fallo di gioco a centrocampo, che hanno suscitato discussioni tra gli spettatori e gli analisti. La moviola ha analizzato i momenti più rilevanti dell'incontro, evidenziando le scelte dell’arbitro sul campo.

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