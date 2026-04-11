È deceduto all'età di 83 anni Giovanni Fossati, presidente del Servizio cani guida Lions di Limbiate. Fossati era accompagnato dalla moglie Daniela e dalle tre figlie Claudia, Federica e Chiara, tutte con i rispettivi partner. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nelle ultime ore.

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© Ilnotiziario.net - Morto Giovanni Fossati, presidente del Centro cani guida Lions di Limbiate

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