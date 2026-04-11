La Brianza piange la morte di Giovanni Fossati presidente del servizio cani guida per ciechi dei Lions

La Brianza si è svegliata con la notizia della scomparsa di Giovanni Fossati, presidente del servizio cani guida per ciechi dei Lions. Fossati era riconosciuto per aver guidato un'organizzazione dedicata all'addestramento e alla consegna di cani guida per persone non vedenti. La sua attività ha coinvolto numerose persone, offrendo loro strumenti per migliorare la propria autonomia. La notizia si è diffusa tra amici, familiari e membri dell'associazione.

"Giovanni non ha solo guidato un'organizzazione ma ha trasformato la vita di centinaia di persone, donando loro libertà, autonomia e speranza attraverso il dono prezioso dei nostri amici a quattro zampe". Con queste commosse parole nelle scorse ore il Lions di Limbiate ha annunciato la morte di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Piero Pelù piange la morte del padre Giovanni, "è stata una gioia immensa, io orgoglioso di essere tuo figlio"Piero Pelù ha annunciato sui social la morte del padre Giovanni, scomparso a 98 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Si cercano volontari per il servizio civile all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti“Il percorso - viene spiegato - avrà una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a 519,47 euro" “Il...