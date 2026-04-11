La Brianza piange la morte di Giovanni Fossati il papà dei cani guida per ciechi
La Brianza si trova a perdere una figura nota per il suo impegno nel settore dei cani guida per ciechi. Giovanni Fossati, noto per aver guidato un’organizzazione dedicata a questa causa, è deceduto. La sua attività ha coinvolto molte persone, offrendo loro assistenza e supporto con cani addestrati. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e per coloro che hanno beneficiato del suo lavoro.
"Giovanni non ha solo guidato un'organizzazione ma ha trasformato la vita di centinaia di persone, donando loro libertà, autonomia e speranza attraverso il dono prezioso dei nostri amici a quattro zampe". Con queste commosse parole nelle scorse ore il Lions di Limbiate ha annunciato la morte di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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