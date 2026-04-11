Morto bimbo a Bologna caduto dalla finestra | era in camera con la sorellina si è arrampicato sul letto

Un bambino di 16 mesi è morto a Bologna dopo essere caduto dalla finestra mentre era in camera con la sorellina. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe arrampicato sul letto prima di cadere. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato l’appartamento per verificare eventuali responsabilità. La famiglia è stata ascoltata dagli investigatori, che stanno cercando di ricostruire le circostanze dell’incidente.

Il quartiere del Pilastro e l’intera città di Bologna sono in lutto. Non ce l’ha fatta il piccolo Muhammad Salar Hussain, il bambino di soli un anno e mezzo precipitato dalla finestra della sua abitazione in via Ada Negri. Dopo due giorni di agonia nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore, i medici hanno dovuto dichiararne il decesso nel pomeriggio di oggi, 11 aprile. Le lesioni riportate dopo un volo di circa sei metri sono risultate troppo gravi. Morto bimbo a Bologna caduto dalla finestra Secondo le ricostruzioni effettuate dalla Squadra Mobile, coordinata dal pm Michele Martorelli, e riportate dal Resto del Carlino, la tragedia si è consumata in pochi istanti giovedì 9 aprile come un drammatico incidente domestico.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morto bimbo a Bologna caduto dalla finestra: era in camera con la sorellina, si è arrampicato sul letto Leggi anche: Bimbo caduto dalla finestra a Bologna: “Stava giocando con la sorellina, si è arrampicato ed è precipitato” Bologna, morto il bimbo di 15 mesi caduto dalla finestra mentre giocava in camera con la sorellaIl bambino era precipitato dalla finestra di casa due giorni fa: ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore, è morto nel pomeriggio di oggi.