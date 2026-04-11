Bologna morto il bimbo di 15 mesi caduto dalla finestra mentre giocava in camera con la sorella

Un bambino di 15 mesi, che due giorni fa era caduto dalla finestra di casa mentre giocava con la sorella, è deceduto nel pomeriggio in ospedale. Il piccolo era stato ricoverato in condizioni gravissime all'Ospedale Maggiore, dove era stato trasferito subito dopo l'incidente. La procura ha avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto.