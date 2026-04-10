Un bambino è caduto da una finestra a Bologna mentre stava giocando con la sorellina. Secondo quanto riferito, si sarebbe arrampicato e sarebbe precipitato. L’incidente si è verificato nel corso di un pomeriggio apparentemente normale, con altri parenti presenti nella stessa abitazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze del fatto. Non sono ancora state rese note le condizioni di salute del bambino.

Bologna, 10 aprile 2026 – Un pomeriggio tranquillo, come tanti. Un gioco con la sorellina. Di là, ci sono altri parenti. Il dramma si consuma in un attimo. “ Si è arrampicato sul letto, che era vicino alla finestra aperta. È caduto giù ”, questione di secondi. E ora il piccolo, nemmeno due anni di età, lotta tra la vita e la morte all’ospedale Maggiore. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacamorte-cerebrale-bimbo-vasca-idromassaggio-hotel-wty77ay6 Il drammatico racconto dello zio: “Ecco come è successo”. Poche le parole che riesce a dire lo zio del bimbo, fuori di casa, stravolto, gli occhi lucidi, mentre corre all’ospedale: “I bambini stavano giocando, si è avvicinato al letto – spiega –, è salito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo caduto dalla finestra a Bologna: “Stava giocando con la sorellina, si è arrampicato ed è precipitato”

Tragedia a Bologna, 12enne precipita dalla tromba delle scale e muore: stava giocando con gli amiciDramma nella serata di oggi a Bologna, dove un ragazzino di 12 anni ha perso la vita dopo aver subìto una rovinosa caduta.

La tragedia di Louis Pisha morto a 12 anni. Stava giocando sul tetto con gli amici: è precipitato dal lucernarioBologna, 4 aprile 2026 – Giocavano a farsi foto e selfie, sfruttando le ultime luci del giorno che stava tramontando.

Temi più discussi: Bimbo cade dalla finestra: arriva l’elisoccorso; Bimbo di 4 anni cade dalla finestra a San Macario di Samarate; Bologna, bimbo di 2 anni precipita dal secondo piano: è gravissimo; Bologna, bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano. E' grave.

Bimbo caduto dalla finestra a Bologna: Stava giocando con la sorellina, si è arrampicato ed è precipitatoTerribile incidente al Pilastro, il racconto dello zio: In casa in quel momento c’erano anche altre persone, ma in quella camera erano loro due. Il piccolo lotta per la vita al Maggiore, è in condiz ... ilrestodelcarlino.it

Bimbo di 18 mesi precipita dalla finestra al secondo piano a Bologna: è gravissimoSi ipotizza un incidente, deve essere sfuggito ai genitori, probabilmente arrampicandosi su qualcosa per arrivare alla finestra ... corrieredibologna.corriere.it

ULTIM'ORA - Un bimbo di poco più di un anno e mezzo è caduto dalla finestra del secondo piano: è in rianimazione in condizioni gravissime. - facebook.com facebook