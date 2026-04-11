Morto a 12 anni per un incidente con gli sci la Consar ricorda Mathias con un minuto di silenzio
Un ragazzo di 12 anni ha perso la vita in un incidente mentre praticava sci. La società sportiva locale ha deciso di commemorarlo osservando un minuto di silenzio prima di una partita. Nel frattempo, la stagione regolare del campionato di pallavolo di serie A2 si è conclusa dopo 26 giornate, e da domani si disputano i quarti di finale dei playoff, con l’obiettivo di conquistare un posto nella massima serie della prossima stagione.
Dopo 26 appassionanti ed equilibrate giornate di regular season, per la A2 è il momento dei playoff. Comincia domani, domenica 12 aprile, con gara 1 dei quarti di finale la corsa all’unico posto per la SuperLega 202627. Per il quarto anno consecutivo, in altrettante partecipazioni, tra le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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