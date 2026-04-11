Morti sospette in ambulanza arrestato un autista

Un autista di 27 anni è stato arrestato a Forlì nell'ambito di un'indagine su alcune morti sospette di pazienti anziani avvenute durante trasporti sanitari. L'uomo, che lavora come autista e operatore di mezzi di soccorso, è indagato per omicidio volontario. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze di questi decessi, senza ulteriori dettagli al momento.

AGI - È stato arrestato a Forlì il 27enne Luca Spada, autista e operatore di mezzi di soccorso, indagato per omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta su una serie di morti sospette di pazienti anziani durante trasporti sanitari. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip su richiesta della Procura ed eseguito dai carabinieri di Forlì con il supporto del Nas di Bologna, riguarda al momento il decesso di una donna di 85 anni avvenuto il 25 novembre scorso dopo un trasferimento in ambulanza. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Enrico Cieri, delinea però un quadro investigativo più ampio: il 27enne, ex...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Morti sospette in ambulanza, arrestato un autista Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l’autista(Adnkronos) – Arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola (Forlì-Cesena) autista soccorritore della Croce Rossa, coinvolto nell’inchiesta sui decessi... Leggi anche: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario Anziani morti in ambulanza. Arrestato l'autista.