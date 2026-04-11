Morti sospette in ambulanza a Forlì | arrestato l’autista

Un autista soccorritore della Croce Rossa è stato arrestato a Forlì nell’ambito di un’indagine sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante i trasporti in ambulanza. La polizia ha fermato il 27enne di Meldola, coinvolto nelle verifiche relative alle morti che si sono verificate durante i servizi di emergenza. La vicenda sta attirando l’attenzione sull’attività di soccorso nella zona.

(Adnkronos) – Arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola (Forlì-Cesena) autista soccorritore della Croce Rossa, coinvolto nell’inchiesta sui decessi sospetti di alcuni anziani avvenuti durante trasporti in ambulanza. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l’uomo — già sospeso dal servizio — sarebbe indagato per omicidio volontario nell’ambito di un’indagine dei Carabinieri su una serie di morti avvenute tra fine 2025 e inizio 2026 durante o subito dopo il trasferimento di pazienti fragili. L’ordinanza è stata eseguita su disposizione del Gip del Tribunale competente, su richiesta della Procura di Forlì, che da mesi sta ricostruendo una serie di episodi ritenuti anomali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, "erano già in condizioni critiche"Si indaga sui cinque anziani morti in ambulanza tra Forlì e Santa Sofia mentre alla guida del mezzo vi era sempre lo stesso autista della Croce Rossa.

Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada risponde alle accuse

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Morti sospette in ambulanza a Forlì: arrestato l'autistaLuca Spada arrestato nell’ambito dell’inchiesta sui decessi sospetti durante trasporti sanitari: la Procura indaga su possibili responsabilità e nuovi sviluppi nelle indagini. adnkronos.com

Forlì, morti sospette in ambulanza: il fermo di Spada legato all’omicidio di una donna di 85 anniMorti sospette in ambulanza. I Carabinieri della Compagnia di Forlì e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, hanno dato esecuzione ad ... corriereromagna.it

Il caso delle cinque morti sospette di anziani, tutte avvenute in ambulanza nella provincia di Forlì, tra il febbraio e l'autunno del 2025. Arrestato il 27enne Luca Spada, già indagato per omicidio volontario. Era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e auti - facebook.com facebook

Sarebbero salite a undici le morti sospette in ambulanza, sulle quali indaga la procura di Forlì. I fatti risalgono al 2025: un autista soccorritore della Croce Rossa di 27 anni, Luca Spada, è accusato dell’omicidio volontario e continuato, di cinque anziani tra feb x.com