Nella città di Forlì, un autista di ambulanza è stato coinvolto in un caso di morti sospette, dopo aver scoperto di essere sotto sorveglianza tramite una telecamera all’interno del veicolo. I magistrati stanno preparando l’esumazione dei corpi, mentre l’autista avrebbe manifestato un certo sospetto per aver notato la presenza di dispositivi di registrazione. La vicenda è ora al centro di un’indagine in corso.

Forlì, 4 marzo 2026 – Sapeva d’essere spiato. S’era accorto d’una telecamera in ambulanza. Era sospettoso. Si muoveva con cura. Ma con apparente naturalezza. Il 28enne autista d’ambulanze dell a Croce Rossa, residente a Meldola, accusato di avere ucciso cinque anziani che stava trasportando in ospedale, anche oggi continua, con naturalezza e determinazione, a professarsi innocente. La fidanzata difende l’autista: “Sono tutte bugie”. Bollando le accuse come un’infamia: “Sono innocente, tutto questo è assurdo. Io sono un autista, come avrei fatto ad uccidere queste persone?” ha detto al Carlino l’uomo due giorni fa. Concetto ribadito anche ieri alle telecamere di Mediaset, parlando con l’inviata Cristina Battista della trasmissione ’Dentro la Notizia’ di Canale 5 condotta da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morti sospette in ambulanza, l’autista sapeva di essere spiato. Pm pronti all’esumazione dei corpi

Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, "erano già in condizioni critiche"Si indaga sui cinque anziani morti in ambulanza tra Forlì e Santa Sofia mentre alla guida del mezzo vi era sempre lo stesso autista della Croce Rossa.

Cinque morti in ambulanza, l’autista è sotto inchiesta. Il pm: omicidio volontarioForlì, 3 marzo 2026 – Omicidio volontario plurimo, per la morte di cinque anziani.

Contenuti utili per approfondire Morti sospette

Temi più discussi: Cinque morti sospette in ambulanza, indagato operatore della Croce Rossa; Morti sospette in ambulanza, l'autista indagato: Sono sereno; 5 morti, le famiglie: E' enorme da accettare. Si indaghi fino in fondo. Si ipotizzano omicidi premeditati; Secondo quanto si apprende, l'ipotesi è che l'indagato possa aver somministrato delle sostanze alle vittime, tutte anziane, per indurle al decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Forlì. Sono in corso verifiche. Il mio assistito si pr.

Autista indagato per le morti sospette in ambulanza a Forlì si difende, erano già in condizioni criticheL'autista dell'ambulanza in cui sono morti cinque anziani a Forlì nega le accuse e sottolinea che tutti i pazienti deceduti erano malati terminali ... virgilio.it

Morti in ambulanza a Forlì, autista accusato di essere un serial killer: 5 casi, omicidi con sostanze letaliA Forlì un autista di ambulanza è indagato per 5 morti sospette che potrebbero essere in realtà omicidi: procura al lavoro ... virgilio.it

ANSA.it. . Morti sospette in ambulanza, l'appello dei figli di una delle vittime #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2026/03/03/morti-sospette-in-ambulanza-lappello-dei-figli-di-una-delle-vittime_eeefce8b-669e-4fb8-aaad-a9fc13614794.html facebook

#Tg2000 - Cinque morti sospette in #ambulanza, indagato operatore #CroceRossa #3marzo #Tv2000 #cronaca @crocerossa @tg2000it x.com