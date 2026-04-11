Morti in ambulanza c’è la svolta | arrestato Luca Spada

Un uomo è stato arrestato in seguito alle indagini sui decessi avvenuti in ambulanza nel forlivese. Le indagini, iniziate dopo alcuni episodi sospetti, hanno portato all’arresto di Luca Spada. La vicenda riguarda più episodi di morte avvenuti durante il trasporto in ambulanza, che ora sono collegati tra loro. La procura ha emesso il provvedimento di fermo e sta proseguendo le verifiche sui dettagli delle morti.

Le indagini sui decessi sospetti avvenuti nel forlivese hanno registrato una svolta improvvisa, aprendo scenari inquietanti su una serie di episodi che, fino a poco tempo fa, sembravano isolati. I Carabinieri, dopo mesi di accertamenti e verifiche incrociate, hanno stretto il cerchio attorno a un giovane operatore legato al mondo dei soccorsi sanitari. L’inchiesta, coordinata dal procuratore di Forlì Enrico Cieri, era partita da alcune morti considerate anomale, tutte avvenute in circostanze simili: durante o subito dopo il trasporto in ambulanza verso strutture ospedaliere. Un dettaglio che ha subito attirato l’attenzione degli investigatori, spingendoli ad approfondire ogni singolo caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato Luca Spada: il 27enne è accusato di omicidio aggravatoLuca Spada, 27enne operatore della Croce Rossa, è indagato per la morte di un’anziana e diversi altri casi avvenuti nel 2025 durante trasporti in... Temi più discussi: Cinquant’anni dello scudetto del Toro, la festa è con i campioni ma senza il club; Stato di agitazione al Rizzoli: Funzionano soltanto due ascensori su dieci; Bologna-Aston Villa, il commento. Un peccato dire addio all’Europa; Picnic, sole nei parchi e gelati: in migliaia a spasso per la Pasquetta in città. Morti in ambulanza, arrestato Luca Spada: sospetto serial killer dietro gli undici decessiSi stringe il cerchio attorno a Luca Spada, il 27enne autista soccorritore arrestato nell’ambito dell’inchiesta sui decessi sospetti di anziani durante i ... thesocialpost.it Morti sospette in ambulanza, arrestato l'autistaSpada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso ... rainews.it Anziani morti in ambulanza, arrestato l’autista Luca Spada Anziani deceduti in ambulanza, è stato arrestato a Forlì Luca Spada. L’autista è accusato di omicidio continuato aggravato dalla premeditazione e dall'aver commesso il fatto per mezzo di sostanze ve - facebook.com facebook Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì il paramedico Luca Spada indagato per omicidio volontario x.com