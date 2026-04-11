Artemis II NASA rientro perfetto dalla Luna | Che viaggio stiamo tutti bene

Dopo dieci giorni nello spazio e più di un milione di chilometri percorsi, la missione Artemis II della NASA si è conclusa con un rientro senza complicazioni. L'ammaraggio è avvenuto nel Pacifico e gli astronauti sono stati recuperati in buone condizioni. La missione ha visto il ritorno sulla Terra con successo, confermando il buon esito delle operazioni di rientro e recupero.

Dopo 10 giorni di missione e oltre un milione di chilometri percorsi, la missione Artemis si conclude con un rientro senza problemi: ammaraggio nel Pacifico e astronauti in buone condizioni. NASA: “Sono tutti in ottima forma”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla LunaLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di... Artemis II NASA, il ritorno dalla Luna: ammaraggio in diretta e le fasi del rientro (orari italiani)La missione Artemis II della NASA si conclude con il ritorno degli astronauti dopo il viaggio intorno alla Luna: le fasi del rientro sulla Terra, con... Artemis II: la NASA prepara el regreso de los humanos a la luna tras más de medio siglo Temi più discussi: Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra; Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?; Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna. Artemis II, rientro riuscito: così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla LunaA bordo c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen: un equipaggio destinato a entrare nei libri di storia. Non solo per la distanza record raggiunta — oltre 400mila chilometri ... adnkronos.com Artemis II, missione compiuta: il rientro sulla Terra è riuscito. Dall’ingresso in atmosfera allo splashdown nel Pacifico. Tutte le fasi finali della missioneDopo 10 giorni nello spazio profondo, l'equipaggio di Artemis II è ammarato nel Pacifico alle 2.07 italiane. Un passo verso la Luna. ilfattoquotidiano.it Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook Sani e salvi sulla Terra. Si è chiusa la missione Artemis. x.com