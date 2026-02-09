La F1 ridisegna l’autodromo di Monza | dalle nuove tribune alla terrazza vip sulla pista ecco i 5 progetti da 40 milioni di euro

L’autodromo di Monza si prepara a cambiare volto con cinque nuovi progetti da 40 milioni di euro. Dopo aver superato le ultime formalità burocratiche, i lavori potrebbero partire a breve. Tra le innovazioni, ci sono nuove tribune e una terrazza vip sulla pista, pronti a rendere ancora più spettacolare il prossimo Gran Premio.

Monza, 9 febbraio 2026 – Cinque progetti per 40 milioni di euro. Mancano le ultime ’curve’ della burocrazia, poi l’autodromo di Monza può far partire i cantieri. Un pacchetto di lavori che Aci ha portato in dote agli americani di Liberty Media per negoziare e ottenere un posto nel calendario del Mondiale di Formula 1 fino al 2031: nuove tribune, una palazzina per la direzione gara, un edificio all’esterno del paddock come sala stampa, l’aggiunta di un piano al building del paddock e la sistemazione della cascina e del fienile al Serraglio. L’iter burocratico. La Provincia ha completato la sua valutazione, ora si attende il via libera in Conferenza dei servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

