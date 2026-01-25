Dai rifiuti 16 milioni 4 dalle multe Così il Comune farà quadrare i conti

Il Comune di Fano prevede per il 2026 entrate complessive di oltre 16 milioni di euro, di cui circa 4 milioni provenienti dalle multe. Oltre alle sanzioni, si puntano ricavi da vendita di beni, mentre le principali fonti di entrata restano Imu e Tari, che insieme superano i 31 milioni di euro. La strategia mira a equilibrare il bilancio comunale attraverso diverse fonti di entrata.

di Tiziana Petrelli Nel 2026 il Comune di Fano prevede di incassare oltre 4,3 milioni di euro dalle multe e più di 5,1 milioni dalla vendita di beni, mentre il peso principale delle entrate continua a poggiare su Imu e Tari, che insieme superano i 31 milioni di euro. È questo il quadro che emerge dai prospetti allegati al Piano esecutivo di gestione appena approvato dalla giunta: un equilibrio che tiene i conti in ordine, ma che affida una parte significativa delle risorse a voci destinate a far discutere. La fiscalità locale resta il perno del bilancio. L’Imu è stimata in 15.050.000 euro, mentre la Tari sale a 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

