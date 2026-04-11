Sabato 11 aprile 2026, tre minorenni sono stati trovati a distribuire droga nei giardini pubblici di via Debussy a Monza. Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz nel parco, sorprendendo i giovani mentre si occupavano di spaccio. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’identità o sulle eventuali accuse dei ragazzi coinvolti.

Tre giovani sono stati sorpresi a vendere stupefacenti all’interno dei giardini pubblici di via Debussy a Monza, sabato 11 aprile 2026. L’intervento della polizia di Stato è scattato dopo una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione YouPol, che ha permesso agli agenti della Squadra Volante di individuare un gruppo di minorenni impegnati in attività illecite in una zona boschiva nascosta dietro una recinzione danneggiata. L’operazione nel verde di via Debussy e il ritrovamento della sostanza. La dinamica che ha portato al fermo dei tre ragazzi si è snodata tra i vialetti del parco e una zona più isolata, protetta da un varco nella delimitazione dell’area verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, blitz nel parco via Debussy: tre minorenni beccati a spacciare

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