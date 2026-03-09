A Roma, una madre ha segnalato la scomparsa del figlio, che però si trovava al parco a spacciare insieme ad un altro minorenne. I due sono stati arrestati dai carabinieri durante un intervento nel parco. La donna aveva inizialmente denunciato l’assenza del ragazzo, preoccupata per il suo mancato rientro a casa.

Il figlio non rientrava a casa dopo essersi allontanato senza dare notizie. La madre, preoccupata per la sua assenza, ha deciso di recarsi dai carabinieri per denunciare la scomparsa del ragazzo. Tuttavia, la donna non poteva immaginare che il giovane, un 15enne, si fosse trattenuto al parco degli Acquedotti, in compagnia di un amico di 16 anni, per attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Arresto dei minorenni per spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri della stazione Cinecittà di Roma, i due ragazzi sono stati rintracciati e arrestati. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 46 dosi di hashish, oltre a una somma di 370 euro in contanti, ritenuta verosimilmente collegata alla loro attività di spaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: madre denuncia scomparsa ma figlio e’ al parco a spacciare, arrestati due minorenni

Articoli correlati

Leggi anche: Il figlio di 15 anni scompare, la madre chiama i carabinieri: lo trovano al parco a spacciare con un amico

Rapina violenta al centro Guadagna, negoziante e figlio picchiati, arrestati due minorenniSono stati sorpresi a rubare all’interno del centro Guadagna, a Palermo, e non hanno esitato a usare la violenza.

Aggiornamenti e notizie su Roma madre denuncia scomparsa ma figlio...

Temi più discussi: Elisa Quattrocchi sparita da un mese. La madre: Adesso ho paura per lei; Scomparsa da Guidonia la 33enne Elisa Quattrocchi: nessuna notizia da più di un mese; Elisa Quattrocchi è stata ritrovata: Sto bene. La donna risultava scomparsa dal 4 febbraio; Elena scomparsa a Foggia, il giallo del cellulare e la denuncia dell'amica: Noi molestate da alcuni uomini prima che sparisse.

Scomparsa da Guidonia la 33enne Elisa Quattrocchi: nessuna notizia da più di un meseElisa Quattrocchi, giovane di 33 anni, è scomparsa da oltre un mese da Villalba di Guidonia. La famiglia è preoccupata e teme possa essere in difficoltà. fanpage.it

Elisa Quattrocchi è stata ritrovata: Sto bene. La donna risultava scomparsa dal 4 febbraioLa madre aveva presentato denuncia presso la caserma dei carabinieri di Anguillara ... msn.com

Alcuni scatti dell'evento di ieri a Roma: “Le Donne che fanno grande il Lazio”, promosso dalla Regione Lazio. Il riconoscimento è stato conferito alla nostra Chiara Amirante dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’Assessore Simona Bald - facebook.com facebook

#Italrugby, il sogno diventato realtà: a Roma cadono i maestri della rosa x.com