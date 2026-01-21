Il Carnevale Montese di Montescaglioso, alla sua 67ª edizione, si prepara a partire con un evento speciale. Cristiano Malgioglio, tra le figure più note del panorama musicale italiano, sarà presente come ospite d’onore, contribuendo ad animare questa tradizionale festa. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e cultura per la comunità locale, offrendo un’occasione di svago e condivisione per tutti i partecipanti.

Il Carnevale Montese di Montescaglioso entra nel vivo della sua 67ª edizione e lo fa con un ospite d’eccezione: Cristiano Malgioglio. L’evento, che si terrà il 7, 8, 14, 15 e 17 febbraio 2026, promette spettacolo, carri allegorici, musica e divertimento per grandi e piccoli, consolidando il Carnevale tra le manifestazioni storiche più importanti d’Italia, come riconosciuto anche quest’anno dal Ministero della Cultura. Malgioglio, celebre autore di successi indimenticabili come Ciao cara come stai? e L’importante è finire, oltre che interprete e personaggio televisivo, porterà sul palco la sua energia travolgente, tra esibizioni musicali e momenti di spettacolo che coinvolgeranno il pubblico presente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cristiano Malgioglio accende il Carnevale Montese 2026 a Montescaglioso con star internazionali

Leggi anche: Belve: La Trasmissione Ritorna il 18 Novembre con Cristiano Malgioglio!

Leggi anche: Amici 25, puntata 7 dicembre con Cristiano Malgioglio e Alberto Urso

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Stasera in tv (16 gennaio), Gerry Scotti all'attacco degli imitatori di Nicola Savino; Chiara Ferragni conquista Netflix: indiscrezioni esplosive sulla nuova scommessa che accende il web; Fabrizio Corona scuote l’Italia: la docuserie Io sono notizia accende lo scandalo dei fondi pubblici; Giulia Salemi scuote i vip: stroncature feroci su tennista e cantante che fa discutere.

Malgioglio a Belve si commuove per la madre e poi lancia una frecciatina a Giusy FerreriCristiano Malgioglio si è presentato nello studio di Belve con il suo consueto mix di teatralità e verità. Ha raccontato i suoi capricci da diva ridendo di se stesso, ma poi ha aperto una porta più ... dilei.it

Alessia Marcuzzi elogia il Bon Jovi di Samuele Cavallo, Malgioglio: Non ci sto, io lascio il programmaPiccole scintille in giuria durante l'ultima puntata di Tale e Quale Show tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. I due giudici si sono trovati ad esprimere pareri contrastanti dopo l'esibizione ... fanpage.it

Cristiano Malgioglio al Paradiso di Milazzo #milazzo #vivimilazzo facebook