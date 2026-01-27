montemurlo il tributo a martini a poggio le scuole protagoniste

La Giornata della Memoria a Montemurlo coinvolge le scuole con testimonianze di Alessandra Martini, figlia di Marcello Martini, figura significativa della memoria storica locale. L’evento si svolge al liceo artistico Brunelleschi e rappresenta un’occasione di riflessione sul passato e sull’importanza della memoria collettiva.

Il programma della Giornata della Memoria a Montemurlo partirà dal liceo artistico Brunelleschi: stamani alle 9 avranno l’opportunità di ascoltare la testimonianza di Alessandra Martini, figlia di Marcello Martini, ex deportato politico e figura simbolo della memoria storica del territorio, scomparso nel 2019. All’incontro interverranno anche il sindaco Simone Calamai con l’assessora alla memoria Valentina Vespi e la presidente del consiglio comunale Federica Palanghi, e il presidente della Fondazione Museo della Deportazione Massimo Chiarugi. Alle ore 11.30 in via Montalese in località il Mulino ci sarà la cerimonia di commemorazione al cippo dedicato a Marcello Martini, con la deposizione di una corona d’alloro in ricordo del cittadino onorario di Montemurlo dal 2015 e di tutte le vittime della deportazione, con l’intervento della figlia Alessandra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

