Memoria metodo e responsabilità dello Stato L’eredità dell’ammiraglio Martini

L’Ammiraglio Fulvio Martini è stato ricordato durante la sesta edizione del Premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence”, promossa dalla Socint. La cerimonia ha sottolineato l’importanza della memoria storica e del metodo nel lavoro delle agenzie di intelligence, evidenziando come la responsabilità dello Stato si traduca nella tutela della sicurezza nazionale. La manifestazione ha riunito esperti e appassionati, che hanno discusso delle sfide attuali nel settore. La serata si è conclusa con un momento dedicato alla riflessione.

La sesta edizione del Premio "Francesco Cossiga per l'Intelligence", promossa dalla Socint e conferita alla memoria dell'Ammiraglio Fulvio Martini, ha rappresentato un momento di riflessione sulla funzione dell'Intelligence. La disponibilità dell'Aula dei Gruppi parlamentari, resa possibile per il terzo anno consecutivo dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dato alla cerimonia un carattere istituzionale. Collocare l'Intelligence nello spazio della rappresentanza significa, infatti, riconoscerne la funzione pubblica e, insieme, sottoporla alla grammatica della responsabilità democratica.