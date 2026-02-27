Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, sono stati circa 9 milioni 543 mila i telespettatori che hanno seguito l’evento in media, con un share del 60,6 per cento. Dopo un periodo di assenza, il conduttore ha recuperato la presenza sugli schermi e ha contribuito a raggiungere questo record di ascolti. La serata si è conclusa con un risultato che evidenzia un forte interesse del pubblico.

Sono stati 9 milioni e 543 mila, pari al 60,6 per cento di share, i telespettatori che in media hanno seguito la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Rispetto alla seconda serata, Carlo Conti ha dunque recuperato sia in teste (erano state 9 milioni e 53 mila) sia in percentuale (59,5 per cento). L’anno scorso, invece, la terza serata fu seguita da 10 milioni e 700 mila persone, pari al 59,8 per cento di share. Il conduttore può tirare un sospiro di sollievo, visto che si tratta del miglior share per una terza serata del festival costruito su cinque serate. Per trovarne uno migliore bisogna infatti risalire al 1990, con la conduzione di Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quando la terza serata ottenne il 64,59 per cento di share, ma la kermesse durava quattro serate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sanremo, Conti recupera e fa record di share nella terza serata

Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata

