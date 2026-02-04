Ladispoli la Cittadella della solidarietà | dal bene confiscato alla mafia ai nuovi servizi sociali

A Ladispoli, un bene confiscato alla mafia diventa un centro di servizi sociali. Dal 2020, il Comune ha dato in gestione l’immobile di via Genova 11F alle associazioni, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per la solidarietà e la cittadinanza attiva. Ora, questa iniziativa si sta consolidando come un esempio concreto di riutilizzo dei beni confiscati.

Ladispoli, 4 febbraio 2026 – Nel 2020 il Comune di Ladispoli ha concesso ad alcune associazioni, capofila Animo Odv, l'utilizzo di un bene sequestrato alla mafia, sito in via Genova 11F per farvi realizzare iniziative e servizi di solidarietà sociale e cittadinanza attiva nell'ambito del progetto "Cittadella della solidarietà". Una decisione importante che ha consentito in questi anni alla "C ittadella della solidarietà " di potenziare sempre più la sua risposta ai bisogni della popolazione più fragile. Accanto all'azione dei servizi sociali comunali, e di altre importanti realtà del territorio, come la Caritas, la Cittadella ha centrato innanzitutto un primo importante obiettivo: aiutare soprattutto le famiglie con bambini.

