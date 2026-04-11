Al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, si sono disputate le semifinali con Sinner che affronta Zverev e Vacherot che sfida Alcaraz. La competizione si sta avviando verso la fase decisiva, con i giocatori pronti a competere per la finale e con il ranking mondiale che potrebbe essere influenzato dai risultati. La giornata ha visto alcune sorprese e scontri di alto livello tra i tennisti.

Il tabellone dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo si prepara alla fase cruciale delle semifinali, con gli equilibri del ranking mondiale pronti a subire una scossa decisiva. Valentin Vacherot ha messo a segno un colpo clamoroso eliminando Alex de Minaur, mentre Jannik Sinner punta al primato assoluto sfidando Alexander Zverev. L’impresa del monegasco e la sfida per il trono. In un match durato due ore e venticinque minuti, Valentin Vacherot ha conquistato il diritto di disputare la semifinale in casa. Il tennista locale ha battuto l’australiano Alex de Minaur, quinto testa di serie del torneo, con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. La vittoria è stata determinata dalla capacità del monegasco di mantenere una lucidità superiore nei momenti decisivi, sfruttando meglio le occasioni per il break rispetto all’avversario oceanico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecarlo: Sinner sfida Zverev, Vacherot stupisce e sfida Alcaraz

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Sinner in finale: 6-2, 6-4 a Zverev, sfida AlcarazIl campo centrale di Indian Wells si prepara per un confronto epico che deciderà il destino del torneo.

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