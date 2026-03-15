Sinner in finale | 6-2 6-4 a Zverev sfida Alcaraz

Nel torneo di Indian Wells, il tennista ha battuto Zverev con i punteggi di 6-2 e 6-4, assicurandosi un posto in finale. La finale vedrà sfidarsi con l’avversario Alcaraz, in quello che si preannuncia come un incontro decisivo per il titolo. La partita si è svolta sul campo centrale, dove si sono svolti i match più importanti della giornata.

Il campo centrale di Indian Wells si prepara per un confronto epico che deciderà il destino del torneo. Jannik Sinner, numero due della classifica mondiale, ha già ottenuto la qualificazione alla finale dopo aver sconfitto Alexander Zverev con un netto 6-2 e 6-4 in poco più di un’ora di gioco. La sfida decisiva è fissata per le ore 15 di questa domenica 15 marzo, corrispondenti alle 23:00 per gli osservatori italiani. L’altra semifinale, ancora da disputarsi, oppone Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev. L’esito di questo incontro determinerà l’avversario che attende l’altoatesino nel match conclusivo. Si tratta della prima volta che Sinner raggiunge una finale in questo prestigioso evento californiano, segnando un momento storico nella sua carriera sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner in finale: 6-2, 6-4 a Zverev, sfida Alcaraz Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik è in finale contro Alcaraz o Medvedev 6-2, 6-4Le parole di Jannik dopo la vittoria con Zverev: «Prima volta in finale qui, è molto importante. Alexander Zverev sfida Sinner e Alcaraz: “Non mi sento così lontano da loro”Il tennis maschile vive una fase di apparente stabilità al vertice, dominata dalla rivalità sempre più netta tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. SINNER FA' IMPAZZIRE ZVEREV E VOLA IN SEMIFINALE ALLE ATP FINALS. Una raccolta di contenuti su Sinner in finale 6 2 6 4 a Zverev sfida... Temi più discussi: Jannik Sinner in finale a Indian Wells 2026: possibile avversario e programma della partita · Risultati Tennis oggi; Indian Wells, quarti di finale: Sinner-Tien 6-1 dopo il primo set ? Indian Wells Tennis Garden Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavi; Diretta Sinner-Zverev oggi, semifinale Indian Wells. Risultato live; Sinner implacabile! Batte Zverev in due set e vola in finale. Jannik Sinner si divora Zverev in 2 set (6-2, 6-4) e vola alla sua prima finale a Indian WellsJannik Sinner si prende per la prima volta la finale di Indian Wells, battendo Zverev in due set: 6-2, 6-4. Per l’azzurro gara sempre in pungo, unico brivido prima dell’inizio per un problema alla sch ... fanpage.it Sinner-Zverev 6-2, 6-4: Jannik vince in due set e vola in finale a Indian Wells. Adesso Alcaraz o MedvedevSabato in campo per Jannik Sinner che sfida Zverev nella semifinale di Indian Wells. Chi vince affronta il vincente di Alcaraz-Medvedev. ilmattino.it FINALE!!! Jannik Sinner ha appena conquistato la prima finale della sua carriera a Indian Wells e la prima di questo 2026. Lo ha fatto domando in due set Sasha Zverev e senza perderne neanche uno lungo l’intero cammino verso la finale. Servizio quasi perf - facebook.com facebook Tennis, Sinner in finale ad Indian Wells Per la prima volta in carriera Jannik #Sinner raggiunge la finale ad Indian Wells. Il tennista altoatesino sconfigge, in semifinale, Sascha #Zverev in due parziali 6-2/6-4. x.com