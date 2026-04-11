Jannik Sinner ha conquistato una vittoria importante nella semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo Alexander Zverev. Con questo risultato, il tennista italiano si è qualificato per la prima volta in finale nel torneo, dove affronterà Carlos Alcaraz. La sfida rappresenta un passaggio significativo nel circuito professionistico, con in palio il primo posto del ranking mondiale.

Una vittoria che vale oro. Jannik Sinner batte in semifinale Alexander Zverev e vola (per la prima volta) in finale al torneo Atp Masters 1000 di tecarlo contro Carlos Alcaraz. Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 28enne tedesco con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 23 minuti. Ora si apre la c accia al numero 1. Il campione azzurro ha battuto agilmente Zverev mentre lo spagnolo ha superato il monegasco Valentin Vacherot, padrone di casa e vera sorpresa del torneo, Valentin Vacherot. Sinner batte Zverev e vola in finale contro Alcaraz. Ora in palio non c’è soltanto il titolo di re di Montecarlo, ma anche il primato nel ranking, al momento occupato da Alcaraz.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Capolavoro di Sinner a Montecarlo: batte Zverev e vola in finale contro Alcaraz. In palio il primo gradino del podio mondiale

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Sinner show a Montecarlo: batte Zverev e in finale contro Alcaraz si gioca anche il trono ATPJannik Sinner è in finale al «Rolex Montecarlo Masters», terzo «1000» della stagione, il primo sul «rosso», dotato di un montepremi totale pari a 6.