Montecarlo Sinner oggi può tornare numero uno | le combinazioni
Oggi, durante la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha la possibilità di tornare al vertice del ranking ATP. Per farlo, deve vincere o ottenere i punti necessari per superare Carlos Alcaraz in classifica. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, con il tennista italiano che si gioca una chance importante per la posizione di leader mondiale.
(Adnkronos) – Jannik Sinner può tornare numero uno del ranking Atp oggi, sabato 11 aprile. Il fuoriclasse azzurro, impegnato nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, potrebbe superare Carlos Alcaraz in vetta alla classifica. Come? Jannik al momento ha 240 punti di ritardo dallo spagnolo, che potrebbero essere colmati in due modi nel Principato. Oggi,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sinner e Alcaraz, la battaglia continua: a Montecarlo c’è in palio il numero uno al mondo | Le combinazioniPer la prima volta nel Principato, per il primo titolo di rilievo sulla terra rossa ma soprattutto per il ritorno al numero uno del mondo.
Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondoPotrebbe disputarsi a Montecarlo il prossimo scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.
MA COME FA SINNER A DIVENTARE NUMERO 1 A MONTECARLO
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