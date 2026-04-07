Atp Montecarlo esordio vincente per Sinner sulla terra rossa | Humbert travolto in due set

Al torneo ATP di Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato il suo primo match sulla terra rossa della stagione. L’italiano ha vinto contro il francese Ugo Humbert, numero 34 del ranking, con un punteggio di 6-3, 6-0. La partita si è conclusa in due set e Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale.

È stata la prima gara della stagione sulla superficie che ama di meno, la terra rossa, ma Jannik Sinner dimostra di aver già preso “confidenza”: al Masters 1000 di Montercarlo ha la meglio sul francese Ugo Hambert (numero 34 del ranking) con il punteggio di 6-3, 6-0 e approda agli ottavi di finale. Una gara in cui dimostra di essere in perfetta forma ma soprattutto le importanti variazioni di gioco molto importanti specialmente sulla terra battuta. Impeccabile, l’azzurro, che lancia un chiaro messaggio ad Alcaraz. Le parole di Jannik. Non giocavi dalla terra da quasi un anno. “Buona performance, devo cambiare un po’ lo stile di gioco e adeguarsi ad alcune circostanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner sulla terra rossa: Humbert travolto in due set Sinner, esordio a Montecarlo contro Humbert: l’italiano vince il primo setJannik Sinner debutta oggi, martedì 7 aprile 2026, al Masters 1000 di Montecarlo affrontando il francese Ugo Humbert sul Campo Centrale nel secondo... Sinner all’Atp Montecarlo 2026: esordio vincente per JannikJannik Sinner si è imposto, insieme al compagno Zizou Bergs, nel match di esordio del torneo di doppio dell’Atp di Montecarlo. Temi più discussi: Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppio; Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo; Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in doppio; Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppio. Berrettini-Bautista Agut oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale esatto, streamingI Montecarlo Masters 2026 di tennis vedranno completarsi nella giornata odierna il primo turno: oggi, martedì 7 aprile, dopo l'esordio vincente in doppio, ... oasport.it LIVE Sinner-Humbert 6-3 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ottimo dritto in uscita dal servizio dell'italiano. 0-15 L'azzurro stringe troppo l'angolo del dritto ... oasport.it ATP Montecarlo, Berrettini: "Medvedev Lui si è ritrovato, ma io sono carico" x.com TENNIS – ATP1000 MONTECARLO: COBOLLI ELIMINA IN TRE SET (7-5, 2-6, 6-3) L’ARGENTINO COMESANA. DISCO ROSSO PER ARNALDI CONTRO GARIN. VITTORIA PER IL DOPPIO VAVASSORI-BERRETTINI DI FRONTE AL DUO NORRIE – DE MIN - facebook.com facebook