Alcaraz leggendario | batte Zverev nonostante i problemi fisici e vola in finale
Carlos Alcaraz ha vinto una semifinale incredibile agli Australian Open, nonostante i problemi fisici. Ha battuto Zverev in tre set e ora vola in finale, lasciando tutti a bocca aperta con una prestazione di carattere e determinazione.
Melbourne – Una semifinale da leggenda agli Australian Open, e alla fine a sorridere è Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha superato Sascha Zverev in una battaglia estenuante sul cemento del Rod Laver Arena, conquistando la finale nonostante crampi e problemi muscolari che lo hanno costretto a giocare per lunghi tratti praticamente da fermo. La partita era iniziata con entrambi i giocatori solidi al servizio. Zverev riusciva a imporre il suo gioco negli scambi lunghi, mentre Alcaraz faceva affidamento sulle prime potenti per tenere il passo. Il primo set si è chiuso 6-4 per lo spagnolo, con un’ottima percentuale di prime e una costanza che ha messo in difficoltà il tedesco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Alcaraz nella storia: batte Zverev dopo 5 ore e vola in finale agli Australian Open
Carlos Alcaraz fa la storia agli Australian Open.
Australian Open 2026, Alcaraz batte i crampi e Zverev: è in finale
La semifinale tra Alcaraz e Zverev è stata una battaglia lunga e intensa.
Alcaraz vince un match leggendario e vola in finale: batte Zverev in cinque set nonostante i crampi
Un match leggendario durato oltre le cinque ore e mezza di gioco con i due che hanno dato il meglio di se. E' Carlos Alcaraz il primo finalista degli Australian Open 2026. Il numero al mondo è troppo ...
Alcaraz leggendario: batte Zverev nonostante i problemi fisici e vola in finaleMelbourne – Una semifinale da leggenda agli Australian Open, e alla fine a sorridere è Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha superato Sascha Zverev in ... thesocialpost.it
Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5 Due atleti incredibili, Alcaraz leggendario. Cinque ore e venti di grande tennis, una partita incredibile.
Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5 Due atleti incredibili, Alcaraz leggendario. Cinque ore e venti di grande tennis, una partita incredibile. x.com
