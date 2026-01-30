Carlos Alcaraz ha vinto una semifinale incredibile agli Australian Open, nonostante i problemi fisici. Ha battuto Zverev in tre set e ora vola in finale, lasciando tutti a bocca aperta con una prestazione di carattere e determinazione.

Melbourne – Una semifinale da leggenda agli Australian Open, e alla fine a sorridere è Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo ha superato Sascha Zverev in una battaglia estenuante sul cemento del Rod Laver Arena, conquistando la finale nonostante crampi e problemi muscolari che lo hanno costretto a giocare per lunghi tratti praticamente da fermo. La partita era iniziata con entrambi i giocatori solidi al servizio. Zverev riusciva a imporre il suo gioco negli scambi lunghi, mentre Alcaraz faceva affidamento sulle prime potenti per tenere il passo. Il primo set si è chiuso 6-4 per lo spagnolo, con un’ottima percentuale di prime e una costanza che ha messo in difficoltà il tedesco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alcaraz leggendario: batte Zverev nonostante i problemi fisici e vola in finale

Carlos Alcaraz fa la storia agli Australian Open.

La semifinale tra Alcaraz e Zverev è stata una battaglia lunga e intensa.

